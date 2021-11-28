Новый вид собак рассмешил до слез юзеров – видели сумчатых песиков? (Фото)

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый хозяин обожает своего питомца, поэтому в любую поездку, пусть и не слишком далекую, готов брать животное с собой.

Проблема заключается в том, что собаки не очень рады гулять по магазинам или кататься в метро, поэтому на помощь человеку приходит сумка. Решение простое и элегантное, однако улыбку и слезы от смеха вызывает другое – внешний вид сумчатых песиков.

Со стороны такие питомцы выглядят уморительно, поэтому неудивительно, что в Instagram появился аккаунт, где публикуют подобные забавные кадры. Посмотрите и вы на сумчатых песиков! -0-

Фото из Instagram