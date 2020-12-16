Новый вызов: юзеры ищут кота на елке среди украшений, что нет так просто - справитесь?

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в сети завирусился снимок с двумя котиками, который стал для многих пользователей настоящим вызовом. Внимание на фото обратило издание Daily Mail.

Хозяйка двух пушистков сфотографировала любимцев, когда те играли рядом с елкой. Она сделала кадр и, взглянув на него, не смогла найти своего белого котенка Муна. Девушка принялась искать его по всему дому.

Котенок хитроумно замаскировался на елке, что сделало его практически невидимым. Тогда девушка поняла, что ее спонтанный кадр может стать новым вызовом для юзеров, которые любят головоломки в сети. Вы справились?

Вот ответ. -0-

Фото Daily Mail