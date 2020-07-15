Ну, допустим, "Гав"! Женщина вышла на прогулку с необычным питомцем - видео

Фото Twitter
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры удалось запечатлеть прохожему на улице в одном из городов США. Кадры разместили на YouTube.
Молодой человек прогуливался, когда заметил женщину с очень необычным питомцем. Девушка на поводке выгуливала гуся. Разумеется, такое необычное явление не осталось без внимание людей, а один из мужчин просто сгорал от любопытства. Он подошел к хозяйке пернатого питомца и попросил погладить птицу.
Хозяйка была не против, однако гусю это не понравилось. После этого он выразил свое недовольство, которое напугала мужчину. Ролик быстро набрал популярность в сети, а юзеры оставил множество восторженных комментариев. -0-