"Ну классный же пацан!" - сын Ксении Собчак репетирует на камеру празднование Дня Победы

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ксения Собчак поделилась с пользователями в Инстаграм видео, в котором ее маленький сын читает наизусть стихотворение ко Дню Победы.

"Готовимся к 9 мая. А вы?)))" - обратилась к фолловерам Ксения, а те отреагировали незамедлительно. Более миллиона просмотров и множество восторженных комментариев. Причем, многие обнаружили сильное сходство парня с его дедом: "Как же он на своего дедушку похож. Никогда не замечала. А тут мне кажется, что просто копия", "Какой прекрасный малыш у вас, Ксения, дай бог здоровья вам и вашей семье", "Какой умничка, прям переживает", "Ну классный же пацан)))", "Такой очаровательный парень растет, кайф!".-0-