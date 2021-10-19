Ну сколько можно? Забавные близнецы от души рассмешили пользователей сети (Видео)

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодая мама из США разместила на YouTube уморительные кадры, которые очаровали многочисленных юзеров сети.

Девушка проводила время на кухне, когда услышала детский плачь из комнаты. Там в помещении отдыхали близнецы мамы, поэтому она сразу же отправилась проверить детей. Женщина зашла в комнату и обнаружила очень забавную картину. Благо, девушка успела включить камеру.

На кровати лежали близнецы, а один из них очень громко плакал. Впрочем, забавно было другое, ведь пока один малыш плакал - другой смотрел на своего брата, а по лицу отчетливо читалась фраза: "Ну сколько можно?". Забавные близнецы от души рассмешили пользователей сети, которые посмотрели кадры огромное число раз. -0-