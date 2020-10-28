Ну включай уже! Милый енот обожает отдыхать под попкорн - видео

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США воспитывает маленького енота, который уже стал членом семьи. Видео с его участием она делится на YouTube.

В этот раз американка запечатлела на камеру большую любовь зверька к попкорну. Он обожает отдыхать под это лакомство. Каждый раз питомец занимает свое любимое кресло и всем своим видом дает понять - ну включай уже фильм!

Неудивительно, что юзеры сети оказались в полном восторге от такого милашки. Они множество раз посмотрели видео, а самые впечатлительные выразили свое восхищение в комментариях. -0-