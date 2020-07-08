Обаятельная крыса покорила тысячи сердец своей улыбкой - видео

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герой этого ролика доказал, что крысы, не смотря на стереотипы, могут быть очень привлекательными домашними животными.

На видео хозяйка чешет спину своему питомцу по кличке Марк. Зверек в свою очередь лежит с закрытыми глазами, положив голову на пальцы девушки. По всей видимости ему очень нравится происходящее.

Хозяйка прокомментировала свое видео так: "Марк очень общительный и любопытный член семьи. Кроме сыра, макарон и бананов он очень любит, когда ему чешут спинку".

Подписчикам канала очень понравился этот зверек. Многие восторженно комментировали: "Ваш крысенок просто сладость", "Крыс тащится", "Крыса балдеет", "Как мило", "Вот такое посмотришь и влюбишься в них".-0-