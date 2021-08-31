Обещал - сделал! Morgenshtern женился на Диларе Зинатуллиной

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный российский музыкант Morgenshtern сыграл свадьбу со своей избранницей. Об этом пара заявила в соцсетях.

В сторис блогерша и артист показали несколько кадров со своей церемонии бракосочетания. Кроме этого, Morgenshtern очень эмоционально и ярко признался девушке в любви под окнами ее дома. Предсвадебные традиции были соблюдены, а в ЗАГС пара отправилась на старенькой машине, на которой рэпер катал свою будущую жену еще в 2017 году.

Фото из Instagram

Пара расписалась, а после отправилась праздновать. К слову, Morgenshtern обещал жениться на Диларе Зинатуллиной летом этого года и сделал это в самый подходящий момент - 31 августа. -0-

Фото из Instagram