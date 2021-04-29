Обезьяна БРО! Забавный момент с участием шимпанзе и человека порадовал сеть (Видео)

27 апреля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. На просторах YouTube можно встретить огромное число роликов с участием животных, но этот сразу привлекает внимание.

Кадры уникальны, ведь не часто встретишь настоящую обезьяну БРО. Мужчина снимает на видео свой поход по заповеднику. В какой-то момент животное забирается на конструкцию, а человек решил протянуть руку, прося о помощи.

Местный обитатель проявил ответные эмоции и помог забраться человеку наверх. После этого друзья стукнулись кулачками, что просто привело в восторг юзеров. Этот забавный момент с участием шимпанзе и человека порадовал сеть, о чем говорят сотни тысяч просмотров. -0-