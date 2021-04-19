Обезьяна отобрала у подростков телефон и сделал ролик вирусным (Видео)

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все хотят популярности, поэтому две сестры из города Медан не стали исключением. Они решили записать видео, а результатом поделиться в TikTok.

Девушки нашли подходящее место и уже собирались начать кривляться на камеру, однако их прервала дикое животное. Обезьяна с любопытством подбежала к подросткам и отобрала у них телефон, который продолжал снимать.

Девушки знали, что с дикими животными лучше не связываться и поспешили сбежать, а обезьяна начала с любопытством изучать гаджет, что и сделало ролик вирусным. За непродолжительное время кадры посмотрели почти 22,5 миллиона раз. -0-