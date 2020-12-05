Обезьяна похитила маленького леопарда, чтобы причесать (Видео)

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычные кадры удалось запечатлеть посетителям парка в ЮАР. Видео разместили на YouTube.

Люди проезжали мимо стаи павианов, когда один из туристов заметил в лапах обезьяны маленького леопарда. Сначала человек подумал, что детеныш мертв, но это оказалось не так.

По всей видимости, обезьяна проявил большую заинтересованность в леопарде. Она гуляла с ним недалеко от туристов, а после присела в тени и начала причесывать детеныша. Примат обращался с ним довольно осторожно, пусть и малость неуклюже, и, кажется, не хотел причинить никакого вреда. Кадры впечатлили юзеров, которые посмотрели видео с обезьяной и детенышем леопарда сотни тысяч раз. -0-