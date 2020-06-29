Обезьяна покупает сок в автомате с напитками - видео

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы хорошо заботиться о своем домашнем питомце, важно понимать, что ему нравится, а чего он не любит. К сожалению, животные не умеют разговаривать на человеческом языке и не могут рассказать о своих предпочтениях. Хозяину маленькой обезьяны повезло: его зверек отлично понимает, где взять напиток, когда его мучает жажда.

На видео обезьяна кладет монеты в автомат, а затем начинает стучать по его кнопкам в надежде получить выбранный напиток. Когда аппарат выдает сдачу, животное возвращает ее хозяину, открывает полученную бутылку и наслаждается вкусом.

Видео с умной обезьяной поразило пользователей YouTube и набрало 296 миллионов просмотров и более 600 тысяч лайков.-0-