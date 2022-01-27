Обезьяна стала мамой для осиротевших тигрят - это точно милота дня! (Видео)

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники парка смогли сделать потрясающие кадры, которые очаровали пользователей YouTube.

Четверо маленьких тигрят потеряли свою маму. В дикой природе в одиночку малыши не выжили бы, поэтому люди принялись ухаживать за ними.

Это заметила самка орангутана, которая решила стать для осиротевших тигрят приемной мамой. Малыши оценили заботу и теперь не отходят от новой родительницы ни на шаг. Обезьяна тоже рада присматривать за тигрятами, теперь ее любимое занятие - кормление из бутылочки.

Кадры восхитили пользователей YouTube, которые практически единогласно отмечают, что этот ролик - настоящая милота дня.-0-

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