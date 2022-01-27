Обезьяна стала мамой для осиротевших тигрят - это точно милота дня! (Видео)

Скриншот из видео
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники парка смогли сделать потрясающие кадры, которые очаровали пользователей YouTube.
Четверо маленьких тигрят потеряли свою маму. В дикой природе в одиночку малыши не выжили бы, поэтому люди принялись ухаживать за ними.
Это заметила самка орангутана, которая решила стать для осиротевших тигрят приемной мамой. Малыши оценили заботу и теперь не отходят от новой родительницы ни на шаг. Обезьяна тоже рада присматривать за тигрятами, теперь ее любимое занятие - кормление из бутылочки.
Кадры восхитили пользователей YouTube, которые практически единогласно отмечают, что этот ролик - настоящая милота дня.-0-
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