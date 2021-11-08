Обезьянка Биби покорила интернет, показав, как заботится о товарище (Видео)

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь Youtube выложил ролик о трогательной дружбе своих питомцев.

На видео маленькая обезьянка по кличке Биби заботится о собаке. С самого утра она готовит угощение для своего приятеля. После совместного завтрака животные приступают к водным процедурам. Забавные питомцы купаются в большом тазе с водой, после чего Биби несет полотенце и вытирает друга.

Ролик с очаровательной обезьянкой посмотрело более 2,7 миллиона пользователей. Подписчики канала были восхищены сообразительностью Биби: "Бибишка умница, заботится о своем друге", "Чудо! Не перестаю удивляться и восхищаться этой милейшей компанией!", "Чудо, чудо на которое смотришь и радуешься", "Бибишка, золотая девочка-хозяюшка. Сама искупалась и друга не забыла", "Просто прелесть!", "Очаровательные друзья!".-0-