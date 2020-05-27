Обезьянка напала на телеведущую в прямом эфире – видео

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курьезный случай произошел во время съемки передачи на телевидении в Египте. Видео инцидента опубликовал телеканал Al Hayat.

Ведущая Лобна Асаль вместе с коллегой брала интервью у актера, который пришел на съемки вместе с обезьянкой.

Пока люди беседовали, девушка взяла животное на руки и стала его гладить. Так продолжалось несколько минут, но только до того момента, пока она не так почесала обезьяну. Та, в свою очередь, решила напасть на человека в прямом эфире.

Удивленная телеведущая сначала была ошарашена таким поведением животного, но после решила спасаться бегством и покинула студию. -0-