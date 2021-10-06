Обезьянка с удовольствием кушает леденец - это милота дня! (Видео)

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из США разместила на YouTube необычные кадры, которые привлекли внимание юзеров.

Хозяйка дома забрала к себе маленькую обезьянку, за которой стала ухаживать. Малыш уже освоился и поэтому женщина решила порадовать того вкусняшкой. Для этого она взяла леденец на палочке и протягивает лакомство животному. Сначала обезьянка с недоверием относится к угощению, но после того, как попробовала на вкус - забрать конфету было невозможно.

Кадры получились впечатляющими и интересными, а многие пользователи заключили, что новый ролик, где обезьянка с удовольствием кушает леденец, - это милота дня! -0-