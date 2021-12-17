Обезьянка самостоятельно кормит утят (Видео)

Ролик с забавными животными появился на одном из YouTube-каналов. Хозяин популярной в интернете макаки по клички Биби показал, как проводят время его питомцы.

Пока Биби спала в своем домике, три маленьких утенка отправились плавать в надувном бассейне, стоящем во дворе. Когда обезьянка проснулась и не обнаружила птиц, живущих по соседству, она отправилась на их поиски. После возвращения домой Биби сварила кашу и накормила проголодавшихся утят.

Видео очень понравилось пользователям сети. Ролик набрал более 61 миллиона просмотров и 249 тысяч лайков. Многие подписчики канала с радостью оставляли комментарии: "Биби маленькая хозяйка. Мой воздушный поцелуй для нее и утят", "Бибишка просто прелесть!", "С какой же любовью она занимается этими утками! Милое создание!","Какие же прелестные", "Как будто маленький человеческий детеныш. Такой милый и умный!", "Бибиша красавица и умница! Утята очаровательные!", "Бибиша такая милая и умная обезьянка, прелесть!"