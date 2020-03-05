Обезьяны окружили машину и попытались достать еду, но что-то пошло не так - видео

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две голодные обезьяны окружили автомобиль, в котором по штату Андхра Прадеш мирно путешествовали туристы, сообщает Daily Mail.

Водитель успел включить камеру и снял забавный момент. Машина остановилась, и парочка обезьян увидела такие вкусные крекеры, лежащие на приборной панели. Животные тут же бросились к заветной еде, но все пошло не по плану.

Приматы никак не могли понять, что их отделяет от лакомства прозрачное стекло. Животные пытались кусать, лизать окно и отталкивали друг друга, однако все попытки достать еду оказались тщетны.

В итоге, обезьяны почти оторвали дворник и, оставшись ни с чем, отправились дальше на поиски вкусняшек.-0-