Обезумевший светофор парализовал движение на трассе в США (Видео)

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из автомобилистов поделился на YouTube любопытными кадрами, которые впечатлили юзеров.

В подписи к ролику он рассказал, что двигался по дороге в США, когда подъехал к очередному перекрестку. Это не вызвало бы реакции пользователей, если бы не обезумевший светофор.

Проблемы с электропитанием привели к тому, что движение на дороге встало, а переключение светофоров больше походило на светомузыку. В конечном итоге автомобилистам удалось проехать и обойтись без ДТП. -0-