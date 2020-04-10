Обитатели Московского зоопарка скучают без посетителей, а пингвины развлекаются – видео

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На странице Московского зоопарка появилось видео, которое растрогало пользователей Instagram.

На официальной странице в социальной сети появились кадры, как панда в Москве скучает без посетителей. Эти мишки привыкли жить по одиночке, но в последнее время, по словам работников зоопарка, все чаще ищут внимания и с любопытством рассматривают каждого человека, который проходит мимо вольера.

Скучают по посетителям и обезьяны, а вот пингвины совсем не думают о людях и развлекаются в пустом зоопарке. Они бодро бегают по коридорам, а также с радостью купаются. Кроме этого, по информации в Instagram, они готовятся к переезду в новое и прохладное жилище.-0-