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Калейдоскоп
30 сентября 2020, 01:10

Обитатели океана 45 минут пытались потопить яхту парня - видео

Фото Yandex
Фото Yandex

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Великобритании поделился в сети кадрами из своего путешествия в районе мыса Финистерре. Внимание на кадры обратило издание The Guardian.

Молодой человек рассказал, что плавал на яхте с женой и другом, когда на них напали два кита-убийцы. Они окружили лодку и принялись бить ее. Позже к ним подключилась еще и крупная косатка.

Мужчина рассчитывал, что нападение пройдет бесследно, однако обитатели океана кружили вокруг яхты и периодически атаковали ее на протяжении 45 минут. Парень заглушил моторы и опустил парус, надеясь, что киты-убийцы и косатка отправятся восвояси, однако позже он обнаружил, что у лодки отсутствует кусок руля. -0-

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