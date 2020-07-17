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Калейдоскоп
17 июля 2020, 01:49

Обиженный мужчина натравил на работника АЗС пять ядовитых змей - видео

Фото GlobalLookPress
Фото GlobalLookPress

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры наружного видеонаблюдения записали в индийском городе Булдхана очень изощренную месть. Кадры опубликовали на YouTube.

Неизвестный мужчина пришел на местную заправку после закрытия и попытался купить бензин. Ему отказали, однако жителя Индии это расстроило и вызвало бурю негодования.

Тогда он решил действовать кардинально и отомстить работнику АЗС. Для этого он пришел на заправку с мешком змей и натравил ядовитых земноводных на сотрудника заправки. Злоумышленник надеялся, что одна из змей, в том числе две кобры, укусят обидчика.

Работник АЗС успел выбежать из здания, а человек, выпустивший змей, скрылся. На место быстро вызвали змееловов, а полиция изучает кадры, чтобы найти обиженного мужчину. -0-

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