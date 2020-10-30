Объятия малыша-альпаки умилили миллионы юзеров сети - видео

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятно милые кадры удалось записать посетителям фермы в штате Огайо. Видео опубликовали в TikTok.

Люди рассказали, что отправились на прогулку по ферме, где живут альпаки разных возрастов. Они мирно кормили одного из местных обитателей, когда произошел очень милый момент, который растрогает многих.

Во время трапезы малыш-альпака увидел свою маму, подбежал к ней, встал на задние лапы и обнял. Разумеется, это не осталось без внимания и кадры посмотрели несколько миллионов раз. -0-