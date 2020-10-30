Объятия малыша-альпаки умилили миллионы юзеров сети - видео

Фото Yandex
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятно милые кадры удалось записать посетителям фермы в штате Огайо. Видео опубликовали в TikTok.
Люди рассказали, что отправились на прогулку по ферме, где живут альпаки разных возрастов. Они мирно кормили одного из местных обитателей, когда произошел очень милый момент, который растрогает многих.
@sierraannmarieee__
Baby alpaca wanted it's mommy! ##alpacasoftiktok ##alpacas ##babyalpacas♬ original sound - SierraAnnmarie
Во время трапезы малыш-альпака увидел свою маму, подбежал к ней, встал на задние лапы и обнял. Разумеется, это не осталось без внимания и кадры посмотрели несколько миллионов раз. -0-