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Калейдоскоп
09 ноября 2021, 10:07

Объятия от дружелюбного коня умилили сеть (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из Великобритании стала героиней очень милого ролика, который не остался без внимания пользователей YouTube.

Во время уборки помещения один из подопечных девушки притянул свою хозяйку к себе. Девушка не была уверена в том, что намеревается сделать дружелюбный конь, однако не растерялась. Оказалось, что животное захотело обнять своего любимого человека.

Британка не стала отказываться от объятий и ответила взаимностью. В итоге получились очень милые кадры, которые впечатлили пользователей и показали, насколько сильной может быть связь между животными и людьми. -0-

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