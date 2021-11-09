Объятия от дружелюбного коня умилили сеть (Видео)

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из Великобритании стала героиней очень милого ролика, который не остался без внимания пользователей YouTube.

Во время уборки помещения один из подопечных девушки притянул свою хозяйку к себе. Девушка не была уверена в том, что намеревается сделать дружелюбный конь, однако не растерялась. Оказалось, что животное захотело обнять своего любимого человека.

Британка не стала отказываться от объятий и ответила взаимностью. В итоге получились очень милые кадры, которые впечатлили пользователей и показали, насколько сильной может быть связь между животными и людьми. -0-