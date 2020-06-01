Объятья тюленя умилили пользователей сети – видео

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятно милый ролик появился в сети, который пришелся по вкусу тысячам пользователей сети.

Работник лесного хозяйства из Индии поделился милым роликом с участием тюленя. Животное спокойно грелось на солнышке возле воды.

В этот момент к нему подошел человек и положил руку на живот. Пользователи сети уже подумали, что сейчас будет негативная реакция от тюленя, однако все получилось совершенно наоборот.

Here comes the ‘ seal of approval'????



????: Nature is lit pic.twitter.com/0UHLNY5Gpj — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 28, 2020

Тюленю понравился человек. Животное своими ластами обняло руку, а затем еще и мило улыбнулось в камеру. Кадры не оставили пользователям сети и шанса. Они оставили под записью множество восторженных комментариев.-0-