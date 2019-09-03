Объявлен шорт-лист Букеровской премии

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне объявлен шорт-лист номинантов на Международную Букеровскую премию 2019 года, сообщается на сайте премии.
В список вошли романы Маргарет Этвуд, Люси Эллманн, Бернардин Эваристо, Чигози Обиомы, Салмана Рушди и Элиф Шафак. На попадание в шорт-лист претендовала 151 книга.
Победитель будет объявлен 14 октября на церемонии награждения в лондонском Гилдхолле.
Букеровская премия - одна из самых престижных литературных наград. Впервые вручение состоялось в 1969 году. До 2013 года присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за произведение, написанное на английском языке. С 2014 года премия вручается за англоязычный роман вне зависимости от гражданства автора. Победитель получает 50 тыс. фунтов стерлингов.-0-