Объявлен список номинантов на "Оскар-2020"

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская академия киноискусств объявила номинантов на премию "Оскар", сообщает ТАСС.

На звание лучшего фильма претендуют "Ирландец" Мартина Скорсезе, "1917" Сэма Мендеса, "Паразиты" Пон Чжун Хо, "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино, "Брачная история" Ноа Баумбаха, "Джокер" Тодда Филлипса, "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити, "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда и "Маленькие женщины" Греты Гервиг.

В номинации "Лучший актер" заявлены Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде"), Хоакин Феникс ("Джокер"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Адам Драйвер ("Брачная история") и Джонатан Прайс ("Два Папы"). За звание лучшей актрисы поборются Рене Зеллвегер ("Джуди"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Синтиа Эриво ("Гарриет"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины") и Шарлиз Терон ("Скандал").

Победители будут определены также в номинациях "Лучшие роли второго плана", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший документальный короткометражный фильм", "Лучший иностранный фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучший короткометражный анимационный фильм".-0-