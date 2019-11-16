Объявлены победители фотопремии Nature Photographer of the Year 2019

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жюри конкурса Nature Photographer of the Year определило лучшие снимки природы этого года. Абсолютным победителем стал венгерский фотограф Чаба Дарочи (Csaba Daroczi) с черно-белой работой "Прыжок", сообщает сайт конкурса.

В нынешнем году на конкурс было подано рекордное число фотографий - 14 тыс. - из 73 стран. На лучшем, по мнению жюри, фото изображена пара прыгающих кроликов. Снимок, представленный в категории "Черно-белая съемка", был сделан на рассвете возле деревни Бокса в Венгрии.

В категории "Птицы" победителем стал представитель Чехии Петер Чех (Peter Cech) со снимком "Приветствие солнцу".

В категории "Млекопитающие" лучшим посчитали кадр "Под снегом" итальянца Стефано Квирини (Stefano Quirini).

В номинации "Другие животные" победу одержал венгр Норберт Кашас (Norbert Kaszбs) с работой "Золотой дождь".

В категории "Растения и грибы" жюри признало лучшим Дэвида Фрутоса Эгеа (David Frutos Egea) из Испании с фотографией "Падший идол III".

Алеш Кривеч (Ales Krivec) из Словении победил в категории "Пейзаж" с работой "Штормовой день".

В номинации "Подводный мир" лучшей посчитали работу россиянина Алексея Зозули "Между небом и землей".

В категории "Искусство природы" победила Симона Баумайстер из Германии с работой "Счастье растет на деревьях".

Люк Мэсси одержал победу в номинации "Человек и Природа" со снимком "Одинокий".

В категории "Лучший юный фотограф", где были представлены работы конкурсантов в возрасте от 11 до 17 лет, победу одержал итальянец Джакомо Редаелли (Giacomo Redaelli) с работой "Симфония №5".

Церемония награждения, на которой были оглашены победители, прошла на фестивале Nature Talks Photo в Нидерландах. Абсолютный победитель получил денежный приз в размере 3 тыс. евро. Победители во всех категориях также были награждены различными денежными призами и фототехникой.

"Мы верим, что можем показать красоту природы во всем мире, поделившись самыми удивительными снимками, которые вы делаете, - утверждают организаторы конкурса. - Если мы научимся любить природу, мы также защитим ее". Участники конкурса автоматически поддерживают фонд Nature Talks (Stichting Nature Talks). Эта некоммерческая организация участвует в различных природоохранных проектах в Нидерландах и Бельгии. Прием работ на конкурс Nature Photographer of the Year 2020 стартует 1 декабря.-0-