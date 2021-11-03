Облако протекло: интересное погодное явление запечатлели на видео в Таиланде

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях молодой человек из Таиланда разместил на YouTube любопытные кадры, которые привлекли внимание юзеров.

В один из дней неподалеку от местного города образовалась туча, которая в следующий момент приковала к себе все внимание. Дело в том, что в море образовался шторм в виде слоновьего хобота, а со стороны кажется, будто облако протекло.

Дождь выпал только в одном месте, когда вокруг было совершенно ясное небо. Это интересное погодное явление запечатлели на видео и впечатлило пользователей. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал огромное число просмотров. -0-