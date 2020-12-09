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09 декабря 2020, 11:20

Облако солнечной плазмы накроет Землю в ближайшие сутки

Фото NASA
Фото NASA

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью десятого декабря планету накроет облако солнечной плазмы, об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Космическое явление было вызвано мощной вспышкой на Солнце, которая произошла ночью девятого декабря. Основное ядро плазмы достигнет орбиты Земли ближе к полуночи с 9 на 10 декабря.

По мнению ученых, это продлится около суток. В частности, выброс плазмы из нашей звезды может привести к увеличению радиационной нагрузки, а также значительным колебаниям магнитного поля планеты.

Не исключено, что это скажется на работе электронных устройств, однако специалисты отмечают и позитивные явления: на полюсах Земли усилится северное сияние. Оно может сместиться до широт 60-70 градусов, из-за чего наблюдать за атмосферным явлением можно будет невооруженным взглядом в северных регионах России (Санкт-Петербурге или Мурманксе, например). -0-

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