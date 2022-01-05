Обманочка: пес, следящий за районом, оказался не тем, кем казался – уморительное видео!

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Однажды днем мужчина из Бразилии вышел на балкон своего жилища и заметил нечто странное на дальнем здании. Он принялся с любопытством всматриваться в фигуру и включил камеру, чтобы после опубликовать забавное видео на YouTube.

Местный житель заметил странную голову, торчащую из-под крыши. Мужчина понял, что это собака, которая своеобразным способом следит за районом, однако все оказалось далеко не тем, чем кажется. Человек позвал песика, но в следующий момент произошла обманочка, которая впечатлила человека и восхитила огромное число юзеров.

После слов мужчины собака превратилась в кота, ведь пушистик повернул голову, показав свою истинную натуру. Уникальный раскрас пушистика превратил его в настоящую оптическую иллюзию, которая пришлась по вкусу многим пользователям социальных сетей.-0-