Обманутый муж подал в суд на любовника жены и отсудил $750 тысяч

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США обманутый муж Кевин Ховард подал в суд на любовника жены за "вмешательство" и принудил его выплатить компенсацию $750 тысяч, сообщает местное издание WITN .

Супруг воспользовался законом, который действует в нескольких штатах США. Он обратился в суд и заявил, что любовник жены нарушил закон "целенаправленного вмешательства в брачные отношения".

Кевин Ховард был в браке 12 лет, пока его жена не попросила о разводе. Походы к семейному психологу не дали результатов и муж стал подозревать свою жену в измене. Чтобы проверить подозрения, он обратился к частному детективу, который смог вывести супругу на чистую воду.

После этого Ховард решил действовать и подал иск против любовника жены. Суд рассмотрел дело и обязал коллегу по работе Кевина, который спал с его женой, выплатить обманутому мужу $750 тысяч. Сначала любовник рассмеялся, но потом понял, насколько все серьезно.

Теперь Кевин Ховард получает компенсацию и восстанавливается после развода со своей супругой. -0-