Обнародован лонг-лист претендентов на Букеровскую премию

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет Букеровской премии опубликовал расширенный список претендентов на главный приз, сообщает "МИР 24" . Престижная литературная премия присуждается прозаикам за произведения, написанные на английском языке.

В лист вошли 13 авторов из Британии, Канады, Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Мексики и Нигерии. Среди номинантов - Люси Эллман с романом "Ducks, Newburyport", Салман Рушди с произведением "Quichotte", Маргарет Этвуд и ее "The Testaments", Джанет Уинтерсон с романом "Frankissstein" и другие литераторы.

Председатель премии Питер Флоренс рассказал, что большинство книг в списке написаны людьми, обладающими настоящим чувством юмора. По его словам, "различных шалостей в них более чем предостаточно".

Шорт-лист соискателей премии объявят 3 сентября. Писатели, которые в него попадут, получат по 2500 фунтов стерлингов, а также специальное издание своей книги. Лауреат Букеровской премии будет объявлен 14 октября на церемонии награждения в лондонской ратуше Гилдхолл. Ему достанется приз в 50 тыс. фунтов стерлингов.

В 2018 году главный приз достался писательнице Анне Бернс из Северной Ирландии за роман "Milkman" ("Молочник").-0-