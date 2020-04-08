"Обожаю эту красоту": чувственные фото Глюкозы лишили фанатов дара речи

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Глюкоза поделилась в Instagram несколькими кадрами из чувственной фотосесии, которые очаровали поклонников звезды.

На снимках артистка запечатлена в розовом наряде, который выгодно подчеркивает фигуру звезды. По всей видимости, кадры были сделаны во время одного из путешествий Глюкозы по жарким странам. В подписи к посту певица поделилась своими планами на жизнь после карантина и призналась, что намерена отправиться в путешествие.

Такая новость обрадовала поклонников Глюкозы, ведь им стоит ждать новых потрясающих снимков, а пока они делятся своими эмоциями в комментариях: "Красавица! Все краше и краше", "Как же грациозно и красиво", "Обожаю эту красоту". Пост в Instagram собрал десятки тысяч лайков и сотни восторженных отзывов.-0-