Обожаю! Реакция малыша на грузовик покорила соцсети - видео

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мама двухлетнего ребенка по имени Томми смогла записать на видео забавную реакцию малыша на огромный грузовик. Видео она поделилась в Youtube.

Женщина рассказала, что ее ребенок обожает большие машины: грузовики, автобусы, троллейбусы. В очередной раз мама вышла с сыном на прогулку, и тут из-за угла появился любимый автомобиль.

Мальчик заметил грузовик и просто сошел с ума, крича на всю улицу. Мама быстро сообразила и включила камеру. Реакция малыша на огромную машину развеселила пользователей сети, но когда водитель посигналил, заметив малыша, то ребенок буквально оказался в полном восторге. Разумеется, это умилило пользователей сети, которые написали об этом в комментариях.-0-