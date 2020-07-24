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24 июля 2020, 18:46

Обожаю! Реакция малыша на грузовик покорила соцсети - видео

Фото 1zoom
Фото 1zoom

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мама двухлетнего ребенка по имени Томми смогла записать на видео забавную реакцию малыша на огромный грузовик. Видео она поделилась в Youtube.

Женщина рассказала, что ее ребенок обожает большие машины: грузовики, автобусы, троллейбусы. В очередной раз мама вышла с сыном на прогулку, и тут из-за угла появился любимый автомобиль.

Мальчик заметил грузовик и просто сошел с ума, крича на всю улицу. Мама быстро сообразила и включила камеру. Реакция малыша на огромную машину развеселила пользователей сети, но когда водитель посигналил, заметив малыша, то ребенок буквально оказался в полном восторге. Разумеется, это умилило пользователей сети, которые написали об этом в комментариях.-0-

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