Образ Риты Дакота на популярном фестивале раскритиковали в сети

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Рита Дакота поделилась кадром в Instagram c недавнего музыкального события и нарвалась на критику юзеров.

Артистка появилась на фестивале в неудачной одежде и вызвала возмущение фанатов. Все дело оказалось в образе Риты Дакоты, который раскритиковали в сети. Певица попозировала перед камерами в кислотном топе, полупрозрачной накидке и плотных болоневых штанах. Последняя часть образа и стала предметом обсуждения.

Многие фолловеры посчитали, что Рита Дакота совершила ошибку, появившись в таких штанах перед камерами. Люди уверены, что этот аксессуар совсем неуместен в подобном образе и обрушились на артистку с критикой, что она скрывает фигуру за нелепой одеждой. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-