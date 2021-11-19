Обычная прогулка парня в парке с собакой закончилась встречей со львом (Видео)

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Великобритании недавно поделился в TikTok любопытными и завораживающими кадрами, которые понравились пользователям сети.

Британец по имени Сэм Пеппер отправился в один день вместе со своим песиком на вечернюю прогулку в парк. Первым что-то неладное почуял пес, который несколько раз пристально принюхивался и всматривался в кусты рядом с дорогой. Мужчине стало интересно, и он решил проверить, однако это закончилось встречей со львом.

Точнее, прямо в парке заблудился детеныш льва, который сам вышел к человеку. Парень успел записать этот момент на видео, однако все, что произошло дальше с человеком и малышом - осталось тайной. Впрочем, ролик набрал популярность и собрал более 14 миллионов просмотров. -0-