Обычный снимок яблока на Reddit удивил и ошарашил юзеров - фото

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользовательница Reddit поделилась занятной фотографией, которая вызвала у юзеров разные чувства.

Девушка разместила кадр с надкусанным фруктом, однако определить, где кончается кожица и начинается мякоть плода - очень сложно. Дело в том, что яблоко внутри такое же красное, как и снаружи. Этот факт вызвал у большинства людей восторг, ведь многие даже не предполагали, что такое возможно.

Фото Reddit

В подписи к снимку пользовательница Reddit пояснила, что это урожай с дерева ее коллеги. На вкус он ничем не отличается, однако есть одно интересное но - сок яблока при контакте с кислородом приобретает сине-фиолетовый оттенок, а не коричневый, как у обычных плодов.

Этот обычный снимок яблока заставил юзеров поломать голову. Неудивительно, что пост быстро собрал более 73 тысяч лайков и массу разнообразных комментариев. -0-