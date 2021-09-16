Очаровательная куча пушистых друзей умилила юзеров сети (Видео)

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой человек из Великобритании пришел в гости к друзьям и сделал одно из самых милых видео в сети. Кадры разместили на YouTube.

Парень пояснил, что у питомца его друзей родились восемь щенков золотистого лабрадора. Малыши обожают друг друга, а все свободное время стараются обниматься и проводить вместе. Собаки добавляют милоты всем своим видом, но запечатленные момент не оставил шанса никому.

Один из малышей подошел к своим братьям и сестрам, после чего буквально ложится на них. Получается очаровательная куча пушистых друзей, которая повеселила автора ролика и умилила юзеров сети. Неудивительно, что трогательные кадры за короткий срок посмотрели огромное число раз. -0-