Очень близко! Рыбаки встретили в море необычную компанию - видео

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень интересные кадры запечатлели несколько рыбаков из Мексики.

В феврале 2017 года они отправились в море и встретили очень необычную компанию. В самый разгар рыбалки к лодке подплыли два серых кита. Морские обитатели не боялись людей, а самый маленький приблизился к судну очень близко.

Рыбаки решили не упускать момент. Они опустили руку в воду и смогли погладить детеныша серого кита. Необычную компанию запечатлели на видео. После люди отправились за уловом, а морские обитатели следовали за ними.-0-