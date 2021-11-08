Очень дружелюбная белка дала себя погладить и умилила сеть (Видео)

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях женщина из США разместила на YouTube интересные кадры, которые впечатлили пользователей.

Девушка прогуливалась по парку, когда заметила милую белку. Животное не испугалось человека, что удивило американку. Та решила воспользоваться ситуацией и подошла к зверьку, поздоровавшись с ним за лапку. Далее жительница США решила попробовать погладить очень дружелюбную белку, а лесной обитатель был и не против.

Судя по кадрам, героине видео понравилась ласка от человека, а своим поведением животное умилило сеть, что принесло кадрам внушительное число просмотров. -0-