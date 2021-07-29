"Очень горячо": Ани Лорак предстала перед камерой в слишком соблазнительном виде

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Ани Лорак отправилась на отдых, а теперь в Instagram разместила несколько летних фото.

Артистка проводит время на отдыхе и решила поплавать в бассейне, примерив слишком соблазнительный купальник. Ани Лорак выбрала крошечное золотое бикини, которое еле закрыло природную красоту звезды.

Конечно, такие кадры с отдыха Ани Лорак пользователи не оставили без внимания. "Очень горячо", "Самая красивая", "Сногшибательная", - написали юзеры в комментариях. Неудивительно, что певица в момент получила титул Дивы, а пост уже собрал огромное число лайков. -0-