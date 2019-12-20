Очень мило! Лера Кудрявцева показала новое видео со своей дочерью

Лера Кудрявцева. Фото ТАСС
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телеведущая продолжает радовать своих подписчиков фотографиями и видео в Instagram с участием маленькой дочери.
Новый ролик умилил фолловеров знаменитости. Телеведущая показала новогодний утренник своей дочери, а также как маленькая Машенька помогает украшать дом и елку. На празднике девочка была зачарована мыльными пузырями и атмосферой праздника, что отметили поклонники звезды.
Подписчики Леры Кудрявцевой восхитились реакцией малышки и оставили тысячи восторженных комментариев. -0-