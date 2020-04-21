"Очень оригинально!": Кристина Орбакайте восхитила поклонников фотографией из прошлого

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная певица Кристина Орбакайте опубликовала в личном Instagram-аккаунте свою фотографию 1996 года и привела поклонников в восторг.

Скриншот страницы Инстаграм Кристины Орбакайте

Артистка призналась, что данный образ создавали звездные стилисты Игорь Чапурин и Лев Новиков. Многие подписчики Кристины вспомнили эту фотографию, размещенную на обложке альбома "0 часов 0 минут".

Фанаты оценили внешний вид певицы и осыпали ее комплиментами в комментариях: "Кристина, вы великолепна", "Очень идет вам этот образ!", "Ого! Очень оригинально! И красиво", "Кристина, Вы всегда стильная в любом образе!", "Образ в стилистике декаданса: таинственный, мистический, надломленный. Это очень необычно и притягательно".-0-