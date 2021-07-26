Очень похож на Фриске! Дмитрий Шепелев впервые показал на фото лицо 8-летнего сына Платона

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Шепелев опубликовал на своей страничке в Instagram настоящий эксклюзив - фото 8-летнего сына Платона.

Дмитрий отметил, что впервые публикует снимки, где видно лицо мальчика. Сейчас скрывать его нет необходимости: Шепелев хочет, чтобы все видели, какой у него яркий и взрослый ребенок.

Мальчик с отцом приняли участие в фотосессии для одного издания. Фото получились красочные, живые и очень красивые. Безусловно, фанаты пришли в восторг от ребенка - он очень похож на свою маму Жанну Фриске!-0-