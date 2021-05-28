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Калейдоскоп
28 мая 2021, 16:35

"Очень похожа!" Девушка прославилась в сети своим внешним сходством с принцессой Дианой

Принцесса Диана. Фото Blitz
Принцесса Диана. Фото Blitz

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Великобритании приобрела популярность в TikTok, однако не из-за своего юмора или милых роликов.

Пользовательница сети по имени Роуз Нора Анна однажды поделилась небольшим видео, которое и вызвало переполох среди юзеров из Великобритании. Люди смотрели на экран и понимали, что перед ними точная копия принцессы Уэльской Дианы. Этот факт помог автору видео прославиться, а позже на странице девушки появился новый ролик, который развеял все сомнения.

Блогерша решила повторить прическу принцессы Дианы, с которой она появлялась на публике в 1981 году. Девушка долго укладывала волосы, а после примерила стильный костюм и у пользователей отпали все вопросы. "Очень похожа", "Поразительное сходство с Дианой", "Невероятно", - написали в комментариях люди. Неудивительно, что такое внешнее сходство принесло жительнице Великобритании популярность, а ее видео с преображением посмотрели более 10 миллионов раз. -0-

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