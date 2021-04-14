"Очень привлекательно": никто не смог оторвать взгляд от декольте Беллы Хадид на новом фото

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, представила в Instagram новый пост и заворожила сеть.

Знаменитая манекенщица приняла участие в модном показе одного из популярных брендов и стала настоящей звездой вечера. Белла Хадид примерила несколько привлекательных нарядов, однако главным событием стало черное платье с впечатляющим декольте. Наряд выгодно подчеркнул природную красоту модели. Никто из зрителей показа, а также пользователей, не смог оторвать взгляд от Беллы Хадид.

Разумеется, пост привлек внимание и быстро собрал массу восхищенных отзывов: "Самая красивая", "Просто восхитительна", "Очень привлекательно". Неудивительно, что юзеры за непродолжительное время оставили около 1,4 миллиона лайков. -0-