Очень спешил? Невероятную парковку запечатлели на видео в США (Видео)

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США возвращался вечером домой, когда перед ним предстала необычная и забавная картина. Американец все записал на видео и кадры опубликовал на YouTube.

Мужчина ехал на своем авто, когда заметил вдали яркий свет мигалок. Подъехав ближе, незамедлительно включил камеру. Ведь нельзя было упустить шанс запечатлеть на видео невероятную парковку. Пикап выехал с дороги, а после застрял на фонарном столбе, повиснув на нем.

Житель США предположил, что водитель очень спешил и решил так оставить свой транспорт, однако разгадка оказалась куда банальнее. Выяснилось, что мужчина за рулем пикапа пытался избежать столкновения, из-за чего и выскочил на обочину. К счастью, все обошлось и никто не пострадал, однако полиция оценила ущерб машине и столбу в $40 тыс.-0-

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