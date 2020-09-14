Очень трогательно! Кошки всю ночь прождали хозяина, который должен был выйти на связь - видео

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие считают, что коты всегда ведут себя обособленно и не очень любят выражать свою привязанность, однако ролик, размещенный в Facebook, полностью разрушает этот стереотип.

Трогательные кадры сделал мужчина из Китая. Он некоторое время вынужден жить вдали от своего дома, где его ждут два кота. Каждый вечер парень звонил по видеосвязи, чтобы порадовать пушистиков, однако в один из дней прервал многонедельный ритуал.

Тут-то и стало ясно, что коты также преданы любимому человеку, как и собаки. Питомцы долгое время ждали звонка, а одно из животных даже ждало всю ночь.

Впрочем, все это время их снимала камера, кадры с которой приобрели широкую популярность не только в Китае, но и во всем мире. -0-