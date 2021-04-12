Очень жестко! Девушка подшутила над сестрой, а ее реакция сделала видео вирусным

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юмор в отношениях между сестрами или братьями всегда присутствует, но в определенных случаях розыгрыши переходят все границы.

Недавно в TikTok появился ролик двух 22-летних девушек из США. Фатима и ее сестра Аниса часто подшучивают друг над другом, а результатами делятся в сети. На этот раз одна из сестер решила разыграть свою родственницу, у которой есть аллергия на орехи. Женщина убедила сестру, что в лакомстве, которое она ест, есть арахисовая паста.

Для пущего эффекта, Фатима включила фильтр, который делает лицо человека распухшим. После этого уже никто из юзеров не смог сдержать смех, ведь реакция сестры на пранк сделала ролик вирусным. Крик девушки оказался уморительным, что и оценили пользователи, посмотревшие кадры более 16 миллионов раз. -0-